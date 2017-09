Zevenhonderd sauskommen, wie maakt me los?

Aantje Sleeuwenhoek (68) uit Vianen is gek op sauskommen. Ze heeft er maar liefst 850 in haar slaapkamer staan, maar omdat ze gaat verhuizen verkoopt ze er zevenhonderd.

Dertig jaar geleden ging Aantje Sleeuwenhoek op vakantie naar Polen. Ze liep een antiekwinkel binnen, zag de bootvormige kommen en was verkocht. Ze kocht er vijf en keerde terug naar Nederland. Het was het begin haar verzameling.

Schenktuit

Jarenlang ging Sleeuwenhoek landen, steden, markten en kringlopen af op zoek naar de kommen met een schenktuit. Maar ze wilde alleen de kommen, niet de rest van het servies. ,,Daar heb ik helemaal geen ruimte voor. Op televisie zag ik een keer een mevrouw die haar hele huis vol had staan. Dat gaat mij wel iets te ver, alleen de slaapkamer is genoeg.’’

Nu, dertig jaar later, heeft Sleeuwenhoek er 850 in haar slaapkamer staan. Ze heeft ze in alle soorten en maten, collectors items of niet, oud en nieuw. ,,Ik heb nooit echt een idee gehad van collecties en waardes. Als ik er eentje zag die ik nog niet had dan kocht ik hem.’’

Vaatwasser

In de keuken heeft Sleeuwenhoek gewoon een sauskom staan. Een hele normale. Degene die op haar slaapkamer staan worden niet gebruikt. ,,Ik maak ze wel één keer per jaar schoon. Het is heel veel werk om ze allemaal in de vaatwasser te doen, dus ik stop ze in de badkuip.’’

Nu gaat Sleeuwenhoek verhuizen en moet ze haar verzameling inkrimpen. De prijs van de kommen is afhankelijk van de leeftijd en het merk. Sleeuwenhoek heeft nog niet besloten welke van de mogen blijven en welke verkocht worden. Geïnteresseerde kopers zijn er al wel. ,,Vorige week heb ik nog een kom van de Koninklijke Marine verkocht. Een meneer uit Den Haag had zelf bij de Marine gewerkt. Hij was heel enthousiast en gaf er 25 euro voor.’’