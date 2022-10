Ziekenhuis laat tepels weg op muurschildering: ‘Je kan niet alles op zo’n schilderij zetten’

Metamorfo­se spoedeisen­de hulp UMC is af: nieuwe CT-scan­ner als grote troef

Na een half jaar is het zover: de spoedeisende hulp (SEH) van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht is vernieuwd en weer in bedrijf op de bekende plek. Een nieuwe CT-scanner is het paradepaardje van de SEH. Deze moet ervoor zorgen de patiënten nog beter van dienst te zijn.

