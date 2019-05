Ziekenhuis UMC diep door het stof om vernietigend rapport na dood kankerpatiënte

Ziekenhuis UMC is zwaar in de fout gegaan bij en na de behandeling van de Ierse kankerpatiënte Adrienne Cullen. Een cruciale uitslag werd over het hoofd gezien. Cullen overleed in december vorig jaar .

Dat staat in een vernietigend rapport van een intern onderzoeksteam van het UMC. Het onderzoek richt zich op de fouten die gemaakt zijn bij de behandeling van Cullen. In 2011 kwamen de resultaten van een weefselonderzoek, waaruit bleek dat de Ierse baarmoederhalskanker had, niet bij haar arts Huub van der Vaart in het UMC terecht. Pas twee jaar later kwam de fout aan het licht, maar toen had de kanker zich al fataal uitgezaaid.

Het ziekenhuis bood al eerder excuses aan voor de gang van zaken. Daarnaast heeft het UMC ook nog onderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de cruciale test werd gemist door een ‘opeenvolging van menselijke fouten, tekortkomingen in de communicatie en de organisatie van zorg’.

Gelijk

‘De raad van bestuur onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers volledig’, zo laat UMC-bestuursvoorzitter Margriet Schneider in een reactie weten. ‘De aanvullende kennis die het onderzoek heeft opgeleverd, toont aan dat mevrouw Cullen gelijk had met haar aanhoudende vraag om dit onderzoek, een vraag waar wij eerder onvoldoende gehoor aan hebben gegeven. Wij willen hiervoor, hoewel te laat en helaas postuum, onze welgemeende excuses aanbieden.’

Het UMC stelt van de zaak te hebben ‘geleerd’. ‘Daarmee kunnen fouten in de toekomst voorkomen worden. Veranderingen in werken en cultuur zijn daarbij een essentieel onderdeel. Uitgangspunt in ons handelen is dat de patiënt en alleen de patiënt centraal staat. Zorg is pas goed als de patiënt die als goed ervaart.’

Volgens het UMC is het openbaar maken van een dergelijk intern rapport ‘ongebruikelijk’. Het rapport is ook gedeeld met de echtgenoot van mevrouw Cullen. Daarnaast is het ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Lezing

Adrienne Cullen vroeg de laatste jaren van haar leven meermaals aandacht voor medische missers. Zo gaf zij vorig jaar in het UMC een lezing die ook haar naam draagt. Deze Adrienne Cullen-lezing is een jaarlijks terug kerend evenement. Komende vrijdag is de tweede editie.