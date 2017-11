Ziekenhuizen herkennen zich in cijfers van AD Ziekenhuis Top 100

Het St. Antoniusziekenhuis, dat daalde van de 32ste naar de 37ste plek, zegt zich wel te herkennen in de achterliggende cijfers. Het onderstreept dat het op bijvoorbeeld ligduur weliswaar slechter scoort dan gemiddeld, maar dat het ziekenhuis, net als de academische ziekenhuizen, veel zware complexe ingrepen verricht. Dat brengt een grotere kans met zich mee dat patiënten wat langer dan gemiddeld in het ziekenhuis moeten blijven. Tevredenheid is er bij het St. Antoniusziekenhuis over de hoge scores voor bijvoorbeeld operaties aan hart- en bloedvaten, waarin het gespecialiseerd is.

UMC

Het UMC Utrecht maakt, net als de andere academische ziekenhuizen en specialistische centra, geen deel uit van de Ziekenhuis Top 100, maar is wel opgenomen in een aparte categorie. Daarin neemt het een middenpositie in. Het UMC Utrecht komt later met een reactie.

Diakonessenhuis

John Taks, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn, is blij met de titel van beste ziekenhuis in de regio Utrecht: ,,De afgelopen jaren hebben we het samenwerken tussen artsen versterkt. Ook stemmen we beter af met huisartsen en andere zorgaanbieders in de regio, zoals de verloskundigen, Saltro, Dianet, De Hoogstraat revalidatie en het UMCU. En we luisteren goed naar de feedback van onze patiënten en van onze professionals op de werkvloer. We zien dat deze aanpak goed werkt en zijn natuurlijk heel blij dat die zich ook vertaalt naar deze stijging in de AD Top 100. We blijven natuurlijk bezig een nog beter ziekenhuis te worden voor de stad en regio Utrecht. De scores uit de AD-analyse helpen ons daar zeker ook bij. We zien dus uit naar volgend jaar.”