Ziekenhuizen werken digitaal samen tegen zeldzame kankers

Studente uit Vianen in de maling genomen door Jan Smit

17:50 Yurena Pereira (22) uit Vianen gaf zichzelf vol overgave voor een filmauditie. ‘Huilend’ lag ze meer dan drie kwartier op de vloer, zoals haar was gevraagd. Voor niks, want de auditie was nep. ‘Sorry’, zegt tv-presentator Jan Smit in zijn nieuwe programma Sorry voor alles.