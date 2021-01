Zijn vrouw wil er niet mee lopen, dus moet Veenendaalse dj Jan Willem een ander plekje vinden voor zijn Gouden RadioRing

Pas twee seizoenen is de dj bezig met de ochtendshow Jan-Willem Start Op op Radio 2 en nu al die felbegeerde prijs winnen. Roodbeen kan het nauwelijks geloven. De hele dag stromen al berichtjes binnen, mails, de telefoon gaat voortdurend in Veenendaal. ,,Het is een gekkenhuis”, vertelt de winnaar even tussen door. ,,Ik krijg heel veel reacties. De telefoon blijft niet stil. Maar dat is niet erg, want het is erg leuk allemaal.”