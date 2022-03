Zit er een limiet op onze aandacht voor de oorlog in Oekraïne, vraagt Lisanne zich af

Begin deze week was de vlag verdwenen. Een van de pijnlijke dingen aan oorlog, bedacht ik me toen, is dat de aandacht confronterend veel eerder verslapt dan de ellende is afgelopen. Je hoeft geen gedragspsycholoog te zijn of bij Clingendael te werken om dat te zien. Onze tijdlijn zegt genoeg.



Van de mensen die twee weken geleden nog alles wat blauwgeel was deelden (verkeersborden zelfs, en om en om gelakte nagels), deelt de meerderheid nu terrasfoto’s want het leven gaat sneller door dan men scrollen kan.