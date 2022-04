Zo gaan het Kanaleneiland en de Transwijk van de toekomst er uitzien: groen en veilig

De omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk is tot stand gekomen op basis van gesprekken met omwonenden, die plaatsvonden in 2020 en 2021. Vanwege de coronamaatregelen verliepen deze gesprekken deels online. De meningen waren verdeeld, bijvoorbeeld over onderwerpen zoals de aanleg van nieuwe woningen en het invoeren van betaald parkeren, maar uiteindelijk is er een koers bepaald.

Klimaatbestendig

Nu ligt het eerste plan dus écht klaar voor inzage, en mogen alle Utrechters zich erover buigen. Het plan, dat te lezen is via de website van de gemeente, beoogt de wijken groener, beter bereikbaar voor langzaam verkeer en goed verbonden met de rest van Utrecht te maken. Ook wil de gemeente in 2040 het hele gebied klimaatbestendig hebben gemaakt, door het opknappen van flats en het plaatsen van duurzame nieuwe gebouwen.

Volledig scherm Wethouder Kees Diepeveen (Openbare Ruimte) voorziet de eerste van ruim driehonderd bushokjes in Utrecht van een groen dak van sedum, een soort vetplant die weinig water nodig heeft. Onder het afdak kunnen reizigers plaatsnemen op een zitje van bamboe. © Angeliek de Jonge Met het oog op een duurzame toekomst lopen er bij de gemeente een aantal verduurzamingsprojecten: de aanplant van extra bomen moet voor meer schaduw zorgen en op platte daken komt wateropvang, groen en/of energieopwekking. Ook wil de gemeente onderzoeken of warmtenetten met een lage temperatuur de beste vervanger zijn voor verwarming met aardgas.

Ook aan nieuwbouw is gedacht. De gemeente wil met name langs de hoofdwegen gaan bijbouwen. Verder moeten de voorzieningen in de wijken groeien, met meer ruimte voor gezondheidszorg, winkels, sport, bedrijfsruimte en horeca.

Reageren of meepraten

Wie graag meedenkt over de omgevingsvisie kan reageren op de plannen via de website van de gemeente, óf een van de bijeenkomsten bijwonen, voor meer informatie en persoonlijke uitleg over het concept van de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk. Eind 2022 neemt de gemeente een definitief besluit.

