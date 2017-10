Zo gaat de nieuwe bibliotheek aan de Neude eruitzien

Op deze provinciale wegen verdoe je de meeste tijd in de file

18:43 Wie dagelijks over de N201, de N233, de N210, de N226 of de N230 rijdt, weet het eigenlijk wel: hier sta je het vaakst stil. De verloren tijd met stilstaan en langzaam rijden op de Utrechtse provinciale wegen is in totaal met 20 procent toegenomen ten opzichte van 2015.