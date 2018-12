Zo gaat het nu met het gedumpte leeuwenwelpje Remy

Sandra Kuijmans, verzorger bij Stichting Leeuw, kreeg op haar vrije dag een telefoontje. Er was een leeuwenwelp onderweg die gevonden was in een kooi in een weiland. ,,We wisten niets van hem. Aan zijn glanzende vacht zagen we dat hij goed te eten had gehad. En zijn gebit was intact. Hij was goed verzorgd.’’



Het leeuwtje was naar schatting vijf maanden oud toen hij werd gevonden door een hardloper. De kooi lag in een weiland bij Tienhoven, in de buurt van Maarssen. Remy werd internationaal nieuws, want er wordt niet elke dag een leeuw in een kooi achtergelaten. Later werd duidelijk dat de welp vermoedelijk eigendom was van een Belgische particulier die controle vreesde. Het houden van leeuwen is bij de naasteburen, net als in Nederland, niet toegestaan.