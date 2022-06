Zo gewoon is het voor hen om doordeweeks een lijntje te nemen: ‘Adresje? Ben r 15 min’

Bijna tijd voor Keti Koti: zo zal de herdenking van het slavernij­ver­le­den van Utrecht eruit zien

Elk jaar op 1 juli wordt er tijdens Keti Koti gevierd dat op deze datum de slavernij is afgeschaft in Suriname en een deel van de Caraïben. Ook in Utrecht staat deze dag in het teken van herdenking en viering. Wat kunnen we verwachten tijdens de vijfde editie van Keti Koti in de Domstad? Even vragen aan Leroy Lucas, voorzitter van comité 30 juni/ 1 juli.

23 juni