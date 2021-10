Zo kan het gebrek aan betaalbare woningen in regio Utrecht opgelost worden (volgens Mitros en Viveste)

50 jaar experimen­te­le flats in Overvecht: ‘Ja, er gebeurde weleens wat met een leuke buurvrouw’

19 oktober Verscholen in Overvecht-Noord staat een aantal ‘experimentele’ flats waarin de bewoners lief en leed met elkaar delen. In een grote, gedeelde centrale hal drinken ze samen koffie of een borreltje. „Ik wil hier niet meer weg’’, zegt Gerrit Pars (81), die vanaf het eerste uur in één van deze flats aan de São Paulodreef in Utrecht woont.