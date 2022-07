Zo kan het ook! Nieuwe wethouder en boze bewoners lossen jarenlang slepend conflict binnen een maand op

Biltho­venaar (19) verdacht van brute straatro­ven maakt schoon schip: ‘Het was een wanhoopsac­tie’

Bilthoven was begin dit jaar in de ban van een serie brute straatroven waarbij jonge slachtoffers op de openbare weg werden beroofd van hun geld, telefoons en airpods. Eén van de opgepakte verdachten – hij zweeg tot dusver – maakte dinsdag bij de Utrechtse rechtbank schoon schip door zijn aandeel in twee berovingen te bekennen.

14 juni