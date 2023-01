Zo kijkt gemeente Utrechtse Heuvelrug terug op het vuurwerkverbod: ‘Het moet ergens beginnen’

COC Mid­den-Nederland luidt nieuwe jaar in met bijeen­komst voor vijftig­plus­sers: ‘Kwetsbare groep’

Om het nieuwe jaar goed in te luiden organiseert belangenorganisatie COC Midden Nederland 8 januari een speciale activiteit voor vijftigplussers in de lhbtiq+ gemeenschap in Utrecht. Want ondanks dat er in het kader van inclusiviteit en diversiteit al veel vooruitgang is geboekt in die leeftijdsgroep, kan het nog altijd beter, legt Laura van Nieuwenhuijze, voorzitter COC Midden-Nederland, uit.

31 december