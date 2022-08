Zó kom je wel in de Vuelta-stemming: spinnen op flamencomuziek (en er werd gedanst)

Het is een van de activiteiten in de aanloop naar de start van de Ronde van Spanje (Vuelta) vrijdag in Utrecht. Het Spaans Vuelta directielid Charles Ojalvo en La Vuelta Holanda directeur Simone Richardson gaven om 12.00 uur het startsein voor Vamos Spinning.

Daarna fietsten honderd deelnemers zich vijf kwartier lang de longen uit het lijf, opgezweept door Spaanse muziek en deels live gezongen flamencomuziek met dans. Een tweede spinningsessie was later in de middag gepland. Tussendoor werd een wielercafé gehouden.

Komende week staan onder meer nog de Jumbo Spinning Contest in Scherpenzeel, een wielercafé in Café Slok in Utrecht en een Spaanse muziekavond in Zeist op stapel (allemaal op 17 augustus). Op donderdagavond 18 augustus is de ploegenpresentatie op het Vredenburg, een dag later wordt in Utrecht de eerste etappe verreden. Dat is een ploegentijdrit door de stad.