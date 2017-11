Zo komt de nieuwe Perry Sport eruit te zien

Meer ruimte voor bierkraampjes en foodtrucks in Utrechtse parken

17:20 Er komen meer mogelijkheden voor horeca in de Utrechtse parken. De gemeenteraad wil dat het verouderde standplaatsenbeleid wordt aangepast. Dit maakt de weg vrij voor bierkraampjes of foodtrucks in onder meer het Wilhelminapark of Park Lepelenburg.