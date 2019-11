Zó langzaam sukkelde je de afgelopen weken over de Galecopperbrug bij Utrecht

Dat blijkt uit informatie van Flitsmeister. Het bedrijf analyseerde de data van de ruim 1,6 miljoen gebruikers van de Flitsmeister-app. Een deel van die gebruikers stond, net als veel andere automobilisten, de afgelopen weken in de file vanwege de werkzaamheden aan de Galecopperbrug. ,,Uit de anonieme gps-gegevens van onze app-gebruikers kunnen we de gemiddelde snelheid op de brug aflezen,” zegt Jorn de Vries van Flitsmeister. ,,Voordat de werkzaamheden begonnen, was die snelheid 90 kilometer per uur. Tijdens fase 1 van de werkzaamheden zakte dat naar 75 kilometer per uur. In de tweede fase reed het verkeer nog slechts 60 kilometer per uur.”