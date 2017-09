Zo overleef je bus 12 in de spits

Tip 1: Sta op een tactische plek

Daarom neemt Delia Spoelstra (22) altijd een trein eerder uit Amsterdam om een slimme plek te vinden bij de bushalte. „Ik ga een kwartier eerder weg van huis, haal dan nog even een kopje koffie op het station en ga wachten bij de bushalte. De eerste twee bussen stap ik nog niet in. Ik let dan heel goed op waar de deuren stoppen, meestal is dat steeds ongeveer op dezelfde plek. Daar ga ik dan staan, helemaal vooraan in de rij. Zo heb ik eigenlijk altijd een zitplaats.”

Tip 2: Stap in bij een andere halte

Nu er gewerkt wordt aan de nieuwe tramlijn, is er een tijdelijke bushalte aan de Heidelberglaan op de Uithof. Om drie uur 's middags zijn veel colleges klaar en staat het er prop, prop, propvol. Een rij loopt vanaf de bushalte de stoep op richting de unviersiteitgebouwen. Danique de Borst (19) gaat niet in de rij staan. Zij heeft een andere aanpak: ,,Gewoon aan de overkant instappen en dan een halte de andere kant op rijden." Het is nog niet eens een minuutje naar de volgende halte en bus 12 rijdt elke vijf minuten. Waarschijnlijk duurt het langer om in de rij te staan op de Heidelberglaan, dan om één halte heen en weer te rijden. ,,En daar zijn er nog zitplaatsen zat."

Tip 3: Stap in een andere bus

Tip 4: Heb geduld

Er schijnt licht aan het eind van de tunnel: De Uithoflijn. De sneltrein naar de Uithof was gepland om in de zomer van 2018 af te zijn, maar dat gaat de gemeente niet lukken. Wanneer de Uithoflijn precies af is, is nu niet bekend, maar dat hij eraan komt is zeker. En voor de mensen bij wie de moed in hun schoenen zakt bij de gedachte aan nóg een studiejaar met bus 12 is er nog een laatste oplossing.