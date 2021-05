Zó stoomde deze Utrechtse sportschool de Grieks-Nederlandse Stefania (18) klaar voor het Songfestival

Tijdens het explosief neerslaan van de touwen moet de 18-jarige Stefania (spreek uit als Steffanía, met de klemtoon op de i) Liberakakis van haar personal trainer Onne van Elburg (36) haar Songfestivalnummer Last Dance zingen. Ook vanochtend toen Stefania zich van haar trainer weer in het zweet moest werken. ,,Het mag natuurlijk niet gebeuren dat ze tijdens haar performance naar adem staat te happen. Maar daar maak ik me zeker geen zorgen over. Ze is topfit. Ook in -12 graden in de sneeuw heeft ze hier met een dikke jas staan trainen. Ze heeft nooit een training gemist.”



Twee jaar geleden schoof het management van Liberakakis aan in de Personal Training Gym op bedrijventerrein Lageweide. ,,Een hele eer. Ik trainde haar manager en zo is ze bij ons terechtgekomen. Ze vroegen of wij haar conditioneel voor het Songfestival wilden klaarstomen en er met haar voor konden zorgen dat haar lichaam zowel gespierd als sterk zou zijn. Dat is gelukt! Die drie minuten dat Stefania op het podium staat te knallen zijn te vergelijken met een kickbokswedstrijd. Het is heel intensief.”