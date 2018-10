Zo verdienden twee Nieuwegeinse bedrijven miljoenen aan hennepteelt

Het is augustus 1998 als de vrienden Jorrit van der L. (46) en Michael S. (46) zich melden bij de Kamer van Koophandel om hun bedrijf Het Groeipaleis BV in te schrijven in het handelsregister. De twee geboren Utrechters vestigen het bedrijf op bedrijventerrein De Liesbosch in Nieuwegein, dat dan net is opgeleverd. Het Groeipaleis staat ingeschreven als groothandel in tuinbouwartikelen, al weet iedereen op het bedrijventerrein dat het duo levert aan mensen die hennep telen. Dat is ook in het criminele circuit bekend, want Van der L. en S. zijn zeker geen onbekenden in deze wereld.