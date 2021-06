Zo zag het leven van drugsverslaafde Kid eruit: 'Hij was aandoenlijk, maar ook intimiderend’

Hij was het ene moment charmant en aandoenlijk, het andere moment agressief en intimiderend. Fotograaf Rob Hornstra woonde jarenlang in de Utrechtse volksbuurt Ondiep naast zijn drugsverslaafde buurman Kid. Hornstra fotografeerde Kid, op goede en slechte dagen, hielp hem met zijn post of bracht hem naar de rechtbank, als dat nodig was. Inmiddels is Kid overleden en wordt zijn huis bijna gesloopt. Voor het zover is, is Kids turbulente leven te zien in zijn voormalige thuis.