Zo zet je de knop om na de belabberdste seizoenstart ooit: ‘Juist nu zijn de échte supporters heel hard nodig’

Boegbeeld Klaiber is klaar met het eeuwige rumoer rond FC Utrecht: ‘Deze club heeft rust nodig’

Hij staat zondag voor het eerst dit seizoen weer in de basis bij FC Utrecht, Sean Klaiber (29). De van een spierblessure herstelde verdediger hoopt dat het duel met PEC Zwolle de opmaat is naar een stabielere gemoedstoestand in Galgenwaard. ,,We moeten onze hoofden niet gek laten maken.”