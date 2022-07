Zo ziet het leven op de Utrechtse asielboot eruit: ‘Is geen cruise natuurlijk, we zijn hier om te overleven’

Haar oma was 93 en overleefde de Tweede Wereldoorlog. Maar de bombardementen in hun dorp niet ver van hoofdstad Kiev werden haar fataal. Zelf wist Olga (37) in maart ‘net op tijd’ aan de bommen te ontsnappen. Ze verloor behalve haar oma ook haar huis: platgebombardeerd. Haar dochter is veilig bij haar hier in Utrecht, haar gewond geraakte ouders zijn hier inmiddels ook. Maar haar man is aan het front.