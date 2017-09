Zoektocht locatie tippelzone is een heilloze onderneming

Time-out Shiam eindigde in vijver

12:12 De Utrechtse dakloze Shiamkoemar (56) belandde begin augustus zwaar onder invloed van alcohol in het water in Overvecht. Hij verdronk. Volgens de Utrechtse belangenstichting voor daklozen Rechtop had het nooit zover hoeven komen als zorgorganisatie Lister hem niet had weggestuurd uit de opvang.