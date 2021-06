Zoektocht vermiste Rida (19) verloopt moeizaam: ‘Het is de Himalaya niet, maar vergis je niet in de Alpen’

De familie van de vermiste Zoundri verwijt de Oostenrijkse politie niet adequaat genoeg te hebben gereageerd. Ze begrijpt niet waarom het leger niet wordt ingezet om hun familielid te vinden of waarom er geen gebruik wordt gemaakt van warmtecamera’s of een helikopter. ,,Ik snap dat een zoektocht duur is, maar dat is een mensenleven toch waard? Toen ik daar deze week liep, dacht ik steeds: zo groot is die berg niet. Het is de Himalaya toch niet? Maar ze doen het niet.”