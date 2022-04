Zondag tóch geen leeg uitvak in Rotterdam: alsnog 7 bussen met Utrechters naar Feyenoord - FC Utrecht

Tot gisteren dreigde een leeg uitvak in Rotterdam , vanwege Utrechtsupporters die zich afgelopen maanden in toenemende mate misdroegen rond uitwedstrijden. Vooral de bussen moesten het ontgelden, waardoor een boycot van de wedstrijd dreigde, mede vanwege gebrek aan busvervoer.

Brandbrief

Eind vorig jaar stuurde huisvervoerder Pouw al een brandbrief naar FC Utrecht, omdat de incidenten zich blijven opstapelen. ,,Na uitduels staat een aantal bussen noodgedwongen één of twee weken in de remise omdat er reparaties noodzakelijk zijn’’, zegt directeur Johan Pouw.

We hopen in grote aantallen onze club te steunen in De Kuip

Risico

Dat doet de Supportersvereniging FC Utrecht ook. ,,We hopen in grote aantallen onze club te steunen in De Kuip.” In totaal zijn nu krap 550 kaarten beschikbaar voor de kraker in De Kuip. In totaal gaan zeven bussen op pad, waaronder ook dubbeldekkers van de nieuwe vervoerder.