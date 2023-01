Zonnepanelen op een monument? Dat wordt nu een stuk makkelijker

In Utrechtse Heuvelrug zijn mondige bewoners goed in proteste­ren en dat levert vaak resultaat op

Om meer vaart in de woningbouw te krijgen, wil minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting de gang naar de rechter beperken. Het zint hem niet dat bij veel bouwprojecten tegenstanders naar de pen grijpen om bezwaar te maken. In Utrechtse Heuvelrug, waar veel geprotesteerd wordt tegen bouwplannen, is wethouder Rob Jorg wel een voorstander van die maatregel.

20 januari