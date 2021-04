Zoontje (3) van Lindy valt van trap, maar brugwachter blokkeert route van trauma-arts: hoe kan dat?

Afgelopen zaterdag in het centrum van Breukelen. Lindy is thuis met haar vriend, als ze opeens een harde knal hoort. ,,We keken elkaar aan en dachten: wat is dit?” Na een paar tellen kwam het besef dat er iets goed mis is. Hun 3-jarig zoontje is van de trap gevallen en op zijn hoofd beland. De situatie lijkt ernstig en ze belt 112. De meldkamer stuurt direct politie en een ambulance naar het adres. De grote smak is ook aanleiding om een traumahelikopter de lucht in te sturen. In de heli zitten een arts en verpleegkundige. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van ernstig spoedeisende gevallen, zoals slachtoffers van schietpartijen of ongelukken.