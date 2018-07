Zorgen over droogte: afwachten of bomen het overleven

Bijvoeren

Slaapstand

In de regio Utrecht geldt een vergelijkbaar regime als in de stad. Jonge aanplant krijgt extra water en mensen van de gemeentes monitoren de bomen. In Veenendaal is volgens een woordvoerder nog weinig gevaarlijks aan de hand. ,,Bomen gaan in een soort slaapstand om zich te wapenen tegen de droogte en wij houden het in de gaten’’, zegt Simone Kemming. ,,We hebben een lijst met bomen die extra aandacht vragen en die krijgen dat nu ook.’’