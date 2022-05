Zorgen stapelen zich op bij voetbalclubs Zeist nu nieuwe accommodatie maar op zich laat wachten

Laait strijd over omstreden huizen op Hessingter­rein weer op? Bouwer Verwelius stapt naar de rechter

Het leek een gelopen race, maar het omstreden plan voor woningbouw in de beschermde natuur op het Hessingterrein in De Bilt is nog niet van tafel. Projectontwikkelaar en bouwer Verwelius geeft niet op en gaat bij de Raad van State in beroep tegen het eerder genomen besluit van de gemeenteraad in De Bilt.

23 mei