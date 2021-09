Zoveel ben je per vierkante meter kwijt aan de kleinste woning in Merwedekanaalzone: ‘Absoluut record’

Gaat het grote ‘drugsplan’ van Utrecht wel werken? Dit zeggen de experts: ‘Witte mensen die niet van de straat komen’

17 september Wie denkt dat het drugsprobleem in Utrecht met de nieuwe aanpak van de gemeente snel is opgelost, heeft het mis. Dat stellen experts. Naast véél tijd is er een flinke cultuuromslag nodig. ,,Willen we dit probleem beïnvloeden, dan moeten mensen ‘van de straat’ betrokken zijn.’’