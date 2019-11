Zoveel ben je volgend jaar kwijt aan parkeren in Utrecht

De parkeertarieven in Utrecht gaan volgend jaar met 3,45 procent omhoog. Een uur parkeren op straat in de binnenstad kost dan 5,53 euro.

Utrecht kent een van de hoogste parkeertarieven van Nederland. Dit jaar werd parkeren al 10 procent duurder. De gemeente heeft deze week besloten daar nog een schepje bovenop te doen. Het toptarief in de binnenstad stijgt op 1 januari naar 5,53 euro, een dagkaart kost daar voortaan 38,79 euro. In 2018 was een automobilist voor een uur nog 4,71 euro kwijt.

De duurste gemeentelijke parkeergarage is Croeselaan (onder Jaarbeursplein) en kost volgend jaar 4,06 euro per uur. Parkeergarage Grifthoek ligt een stukje uit het centrum, maar is bijna de helft goedkoper; het uurtarief wordt 2,28 euro.

Bij de P en R’s gaat de tariefstructuur op de schop. Nu kost een dag parkeren en met bus of tram naar het centrum en terug (met maximaal vijf personen) 5 euro. Vanaf volgend jaar moet afzonderlijk voor het parkeren en openbaar vervoer worden betaald. Parkeren kost 2 euro, de reis naar het centrum (ook met maximaal vijf personen) 4 euro. Wie alleen is, kan met de eigen ov-chipkaart betalen. Dat is goedkoper dan met de huidige combinatiekaart, aldus de gemeente.