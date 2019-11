Zuilen zet streep door sinterklaasintocht na bedreigingen om roetveegpiet

De sinterklaasintocht in Zuilen is van de baan. De organisatie heeft na ernstige bedreigingen een streep gezet door het kinderfeest.

De anonieme berichten via social media waren dermate heftig dat de organisatie overweegt aangifte te doen. In elk geval is besloten dat er zaterdag geen intocht is in de Utrechtse wijk.

,,We willen geen risico nemen met de veiligheid, het gaat toch om honderden bezoekers’’, zegt voorzitter Miranda Spies van de Stichting Gemeenschap Zuilen. ,,We gaan ervan uit dat de bedreigingen niet uit onze eigen wijk komen, maar wat als mensen de daad bij het woord voegen en – zoals ze zeggen – met tientallen zwarte pieten naar hier komen om onze intocht te verstoren? Het gaat om een kinderfeest, maar hoe veilig zijn die kinderen? Wij kunnen hun veiligheid onmogelijk waarborgen. We kunnen geen hek om Zuilen zetten.’’

Roetveegpieten

Aanleiding voor de bedreigingen is het besluit van de organisatie om over te stappen op roetveegpieten. ,,Vorig jaar hadden we vijftig procent roetveegpieten en vijftig procent traditionele pieten, dat leidde al tot veel commentaar. Daarom zijn we in lijn van de intocht in de binnenstad overgestapt op roetveegpieten. Ook vanuit de gedachte dat het een feest voor iedereen moet zijn. Zuilen is een multiculturele wijk. Als iemand zich rot voelt, verdrietig is of gepest wordt omdat er alleen zwarte pieten zijn, moet je daar rekening mee houden.’’

Spies is zich rot geschrokken van de commotie die de switch heeft veroorzaakt. ,,Als je ziet hoeveel bagger we over ons heen hebben gekregen, ongelooflijk. Dat is heel heftig om mee te maken. Als er gedreigd wordt dat vrijwilligers van ons worden opgezocht of wordt gezegd dat ze weten waar we wonen, gaat dat veel te ver. Het iedereen naar de zin maken lukt nooit, maar we dachten dat de keuze voor de roetveegpiet een goed compromis zou zijn. Kinderen, toch de groep om wie het gaat, maakt het niet uit welke kleur piet is, als ze maar cadeautjes krijgen, toch?’’

Politie en gemeente zeggen dat er nog geen aangifte binnen is. ,,Omdat de bedreigingen niet kunnen worden aangetoond – ze lijken niet bewaard te zijn – kunnen we dit niet verder onderzoeken’’, zegt Michiel Selten, woordvoerder van burgemeester Van Zanen. ,,Daarmee kan niet beoordeeld worden wat de herkomst van de bedreigingen is en hoe serieus deze genomen moeten worden.’’ Volgens hem heeft de organisatie ook verzuimd tijdig de noodzakelijke vergunningen aan te vragen.

Diep geraakt

De organisatie beaamt dat er ‘organisatorische problemen’ waren rondom de vergunningaanvraag, maar zegt dat vooral de bedreigingen de druppel waren om de stekker uit de intocht te trekken. ,,We zijn er diep door geraakt. Het is heel heftig allemaal. Het besluit om de festiviteiten af te gelasten is met pijn in het hart genomen. Maar we waren er wel klaar mee. Nu worden we uitgemaakt voor NSB’ers en landverraders, terwijl wij nota bene dezelfde mensen zijn die in Zuilen de 4 mei-herdenking organiseren.’’

Spies houdt te veel van het kinderfeest om de handdoek definitief in de ring te gooien. ,,Voor mijn part vergezellen de smurfen of kabouters volgend jaar Sinterklaas. We gaan in juni met alle betrokkenen om tafel. Om een plan te maken voor volgend jaar en een feest te krijgen waar we allemaal achter staan.’’