Zwaarbewapende agenten houden duo aan in trein naar Utrecht: politie woest over gang van zaken

Agenten rukken donderdagmiddag rond 15.00 uur massaal uit, als vanuit de trein die vanuit Den Bosch naar Utrecht onderweg is melding wordt gemaakt over de aanwezigheid van een vuurwapen. Zwaarbewapende agenten betreden zo snel mogelijk de trein, nadat een van de verdachten middenin de sneltrein een vuurwapen omhoog heeft gehouden.

Stilgelegd

Onder meer de Dienst Speciale Interventie (DSI) en het Rapid Respons Team (RRT) komen in actie op station Utrecht Vaartsche Rijn, omdat in eerste instantie onduidelijk is hoe serieus de dreiging is. Zelfs met mogelijke terreur wordt rekening gehouden, waardoor specialisten van de politie met diverse specialistische wapens rondlopen tussen de reizigers op het perron en in de trein. Treinverkeer wordt in overleg met NS stilgelegd en perrons ontruimd.