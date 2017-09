Zwaargewonde Utrechter zwijgt in alle talen over schietpartij

Woensdag 20 september Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:13 De première van tragikomedie Tulipani is vanavond de feestelijke start van de 37ste editie van het Nederlands Filmfestival. De aftrap van het festival dat op 29 september uitmondt in de uitreiking van de Gouden Kalveren, begint vanavond zoals traditioneel in de Stadsschouwburg. Voor het eerst is de komende week ook megabioscoop Kinepolis bij de Jaarbeurs festivallocatie met de Debuutcompetitie, de Studentencompetitie en de avondprogramma’s van NFF Gastprogrammeurs Guerrilla Games en Germaine de Randamie worden geprogrammeerd in de eerder dit jaar geopende megabioscoop.