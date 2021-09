Zwaargewonde vrouw op straat aangetroffen in Overvecht, politie doet onderzoek

Utrechts gezin leefde weken in angst: ‘Mijn kinderen hebben zo veel gezien: wapens, bloed, oorlog’

9:16 „Papa, ik wil naar huis!” Het is midden in de nacht als de 6-jarige Sanne Rahamanzai (6) bang wakker wordt. Nog maar zes dagen geleden waren zij, haar ouders, zusje en broertje nog in Kaboel, waar ze wekenlang vastzaten in een heftige oorlogssituatie. „We zijn ontzettend blij om weer thuis te zijn, maar we zijn niet hetzelfde gezin als twee maanden geleden.”