Zwaargewonde wielrenster (41) is vrouw uit Veenendaal, scooterrijders nog niet gevonden

Huis kopen in Frankrijk? Culemborg­se Marissa regelt het voor je

13:00 Kasteel kopen in noord-Frankrijk? Bij Marissa Schopman ben je aan het juiste adres. De oud-inwoonster van Culemborg verruilde zes jaar terug haar zekere bestaan in de Lekstad voor een avontuur 300 kilometer zuidwaarts. Daar is ze, mede dankzij haar kennis van het Engels, spin in het web van de regionale huizenhandel.