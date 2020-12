Zwangere Noortje Herlaar (‘De Vos’) blikt terug op veelbewogen 2020: ‘Die torenhoge hakken heb ik meteen uitgedaan’

Halverwege het gesprek komt dochter Bobbi (2) gezellig op schoot. Even zwaaien naar de verslaggever aan de andere kant van de camera. Bij het gezin Herlaar-Atsma in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn verlopen de laatste weken van het jaar zoals bij zoveel anderen in Nederland. Stil, kabbelend, maar ook heel intiem. Misschien nog wel intiemer dan anders: Noortje Herlaar (35) en haar vriend Barry Atsma verwachten over een paar weken hun tweede kindje. ,,In de aanloop naar de bevalling leven Barry en ik een stuk bewuster. Dat kan nu ook, het sociale leven ligt door corona sowieso stil. We lanterfanten nu door het leven. Lekker lang in de speeltuin, daarna pannenkoeken bakken. Zo’n lockdown geeft rust en vrijheid.”