Zware mishandeling in Zeist: slachtoffer naar de grond geslagen en vervolgens geschopt

101 Utrechters vertellen in dit boek over hun volksbuurt: ‘Missen de saamhorig­heid’

Eén woord werd het vaakst in de mond genomen tijdens de 101 gevoerde gesprekken met Utrechters die in een volksbuurt opgroeiden: ‘saamhorigheid’. Je had vroeger niet zoveel luxe als tegenwoordig, maar één ding wist je zeker. Namelijk dat je in je eigen buurtje altijd kon rekenen op elkaar.

16 april