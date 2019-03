Zware ochtendspits vanwege onstuimig weer, carnavalsoptochten uitgesteld

In het hele land kunnen er zware windstoten voorkomen van 75-90 km/uur. Daardoor verloopt de ochtendspits onstuimig, met verspreid fikse regenbuien. Zo stond het op de A2 vanuit Amsterdam richting Utrecht vanmorgen bij Vinkeveen al vroeg vast, vanwege ‘voorwerpen op de weg'. Een vrachtwagen bleek zijn lading te hebben verloren. Op de A4 hing bij de Beneluxtunnel een matrixbord los. De tunnel is inmiddels weer vrijgegeven.

Een trailer is vanochtend iets voor 7.00 uur zijn dak verloren op de A27 bij Hank. De wind kreeg er vat op, zo meldt Rijkswaterstaat. Door het incident is een flinke file ontstaan in de richting van Breda.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om extra alert te zijn als zij de weg op gaan. Vanwege het onstuimige weer kunnen de files tijdens de ochtendspits al snel groeien. ‘De harde wind die verwacht wordt is niet direct een spelbreker voor het verkeer, hoewel alertheid geboden is', zo meldt Rijkswaterstaat.

Optochten

De carnavalsoptochten in de Brabantse plaatsen Oijen, Macharen en Overlangel gaan vanmorgen niet door vanwege de zware windstoten. De gemeente Oss bekijkt om 12.00 uur samen met de organisaties of de optochten vanmiddag kunnen worden gehouden. Naar verwachting is er dan minder wind.

In Den Bosch (Oeteldonk), Loon op Zand (Theebuikenland), Erp (Empeldonk) en Schaijk (Moesland) komen de organisaties later vanochtend bijeen om een besluit te nemen over het doorgaan van de optocht. Zondagavond waren die clubs vrij positief, maar nog niet zonder zorgen. De optocht in Breda gaat in ieder geval door, zo werd vanmorgen rond half negen besloten.

Schiphol

Gisteren kondigde Schiphol al aan dat er waarschijnlijk vluchten geannuleerd moesten worden door de windstoten. Dat bleek vanmorgen inderdaad het geval. Het betreft uitsluitend Europese vluchten; de intercontinentale gaan volgens een woordvoerster vooralsnog wel door. KLM schrapt de kortere vluchten om de kans te vergroten dat de langere wel kunnen doorgaan. Bij het besluit speelde ook het gebrek aan capaciteit op luchthaven Schiphol een rol. De Kaagbaan is momenteel dicht voor onderhoudswerkzaamheden en dus heeft Schiphol nog maar vier start- en landingsbanen ter beschikking.

Ook op het spoor zijn er problemen. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er op de hogesnelheidslijn geen treinen door harde wind op de Hogesnelheidslijn. Dit duurt tot ongeveer 10:30 uur. Tussen Roosendaal en Dordrecht rijden er geen Sprinters door een voorwerp in de bovenleiding. Dit duurt tot vanmiddag.