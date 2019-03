Zware ochtendspits vanwege onstuimig weer, Schiphol annuleert vluchten

Renswoude opgelucht door aanhouding inwoner Scherpen­zeel na dodelijk ongeval

3 maart Inwoners van Renswoude reageren opgelucht dat een verdachte is aangehouden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in hun dorp. Drie vrienden uit Scherpenzeel hebben zich bij de politie gemeld, nadat een 76-jarige vrouw werd aangereden op het zebrapad. De 25-jarige R. van den B. moet maandag voor de onderzoeksrechter verschijnen, die beslist of hij in de cel blijft.