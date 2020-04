Zware patiënten van kaliber Michael P. keren voorlopig niet terug bij psychiatrische kliniek in Den Dolder

Het geheimzin­ni­ge bastion met de naam RIVM: Bilthoven is er maar wat trots op

10:54 Bilthoven is al weken de hoofdstad van Nederland, want hier staat het RIVM. Uit het hoofdkwartier van de coronacrisis komen dagelijks de cijfers die iedereen wil horen. In Bilthoven zijn ze nu trots op viroloog Jaap van Dissel en zijn collega’s, maar het RIVM heeft ook een andere kant. Voor veel mensen in Bilthoven blijft het raadselachtig wat zich afspeelt achter de hekken van het zwaar beveiligde bastion.