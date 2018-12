‘Zwarte Piet’ schiet op man in Utrecht, busje dader gevonden

UpdateIn de Rietstraat Utrechtse wijk Ondiep is maandagmiddag een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten. Volgens omwonenden is de voortvluchtige dader verkleed als Zwarte Piet. Even verderop werd in de Schutstraat door de politie een Volkswagen Transporter aangetroffen, die gebruikt is bij de schietpartij.

In de voorruit van de Volkswagen waar het slachtoffer in zat is duidelijk een kogelgat te zien. Volgens omwonenden is de man in de arm geraakt en is zijn leven geen moment in gevaar geweest. Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en kreeg van de politie meteen een kogelwerend vest aangemeten toen hij werd verzorgd. Daarna werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis.

Balkan

Goed ingevoerde bronnen melden dat het slachtoffer afkomstig is uit de Balkan en een bekende is van de politie. Hij woont in een hoekwoning niet ver van de plek waar hij werd aangevallen. Buurtbewoners zeiden de man niet goed te kennen.

De schietpartij gebeurde vlak bij basisschool De Boemerang. Een omwonende zegt dat de dader als Zwarte Piet uit een zwarte bus sprong en op de auto van het slachtoffer schoot. Die bus is dus later door de politie gevonden in de Schutstraat. De bus is door een berger afgevoerd en wordt inmiddels uitgebreid doorzocht op mogelijke sporen.

Volledig scherm Het slachtoffer raakte licht gewond aan zijn linkerhand. © Koen Laureij

Schoolplein

Volgens een medewerker van De Boemerang stond er na de schietpartij iemand verkleed als Zwarte Piet aan het schoolplein terwijl hij sinterklaasmuziek afspeelde. Die persoon ging er plotseling vandoor. Het is niet duidelijk of het hier om de dader gaat. Vlak na de schietpartij was het een komen en gaan van bezorgde ouders bij de school, omdat de school net uitging. ,,Is dit iemand die een einde wil maken aan de discussie over Zwarte Piet?” vroeg een van de ouders zich af.

De kinderen van de school hebben weinig meegekregen van het schietincident. Buurtbewoners leken maandagmiddag niet erg geschrokken door het incident. Zij hadden meer zorg over de afzetting in de wijk. ,,Wanneer mogen we weer naar onze woningen?” wilde een dame weten van een agent.

Het politieonderzoek naar de schietpartij is in volle gang. Speurhonden van de forensische opsporing en een aantal rechercheurs kamden de omgeving van de Rietstraat volledig uit, op zoek naar mogelijke sporen. Ook vloog er enige een politiehelikopter boven de wijk. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden.

Heeft u tips over dit incident? Mail y.tieleman@ad.nl