Busje in Groenekan raakt van de weg, knalt tegen boom en belandt op z'n kant

8:48 Een bestelbusje is gisteravond in Groenekan van de weg geraakt en op z'n kant beland. De brandweer had bijna een uur nodig om de bestuurder uit het busje te krijgen. De man is daarna afgevoerd naar het ziekenhuis.