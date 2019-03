Zwembaddief (13) probeert boel te flessen: politie krijgt ‘rondleiding’ door half Utrecht

Video Tweedui­zend badeendjes dobberen door de Catharijne­s­in­gel voor het goede doel

17:42 Ruim tweeduizend felgele badeendjes dobberden vandaag door de Catharijnesingel. Een vrolijk gezicht, maar wel met een serieuze achterliggende gedachte. De badeendjesrace was namelijk georganiseerd om geld op te halen voor twee goede doelen in het kader van de RAGweek (Raise and Give).