Zwembadpersoneel wil reconstructie van verdrinking Salam (9) in Rhenen

UpdateDe verdediging van het personeel van zwembad 't Gastland in Rhenen wil dat er een reconstructie komt van de verdrinking van het Syrische meisje Salam in september 2015. De advocaten brachten dat vandaag naar voren tijdens het hoger beroep voor het gerechtshof in Arnhem.

Twee badjuffen en een badmeester zijn eerder door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur vanwege dood door schuld. Maar volgens hun advocaten was het badpersoneel niet verantwoordelijk voor het drama.

Volgens de verdediging lijkt het erop dat de 9-jarige Salam, die niet kon zwemmen, na afloop van de zwemles stiekem is teruggegaan naar het bad en daar in het diepe is verdronken. Als dat zo is, waren de begeleidende docenten verantwoordelijk. Het toezicht van het badpersoneel houdt immers op op het moment dat de kinderen het water verlaten, aldus advocaat Mariska Pekkeriet.

Ander scenario

De rechtbank sprak de begeleidende docenten vrij van dood door schuld en nalatigheid, omdat Salam tijdens de zwemles zou zijn verdronken. Een ander scenario leek de rechtbank onwaarschijnlijk.

Maar klasgenootjes hebben het Syrische meisje tijdens het douchen na afloop van de zwemles gezien. Vanuit de douches kunnen kinderen onopgemerkt weer bij het zwembad komen, aldus Pekkeriet. Het personeel was aan het schoonmaken en kon dat niet zien. De vraag op welk moment Salam in het diepe bad terecht is gekomen, is daarom cruciaal volgens de advocaat.