Zwembroek aan en gaan: vijfde editie Unox Nieuwjaarsduik Utrecht staat voor de deur

Linda sloot ineens haar kapsalon en liet klanten achter met een raadsel: ‘Wil dat ze weten wat er is gebeurd’

Bijna dertig jaar lang had Linda van Veluw (56) een eigen kapsalon in hartje Zeist. Om daar zomer 2019 opeens de deur achter zich dicht te trekken en van de aardbodem te verdwijnen; een paar duizend klanten met een raadsel achterlatend. Met een nieuw jaar voor de deur wil ze schoon schip maken. ,,Het zou zo fijn zijn als ze begrijpen hoe het is gelopen.”

24 december