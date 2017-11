Zwemmer redt vrouw en kind uit auto in waterplas langs A12 bij Veenendaal

Een auto met een vrouw en kind aan boord raakte zaterdagmiddag van de weg en reed het water in. Milan ten Broek zag het en aarzelde niet. Hij sprong het water in en redde het tweetal.

Milan ten Broek was zaterdagmiddag op weg naar een zwemwedstrijd in het Valleibad in Veenendaal. Op de afslag van de A12 zag hij voor hem een auto het water in de oksel van de afrit inrijden.

De wagen bleef daar op zijn kop in staan. ,,Onze bestuurder stopte meteen", vertelt de 17-jarige Amersfoorter. ,,We maakten meteen een rolverdeling. Iemand ging 112 bellen en ik ging het water in. We zaten weliswaar met een auto vol zwemmers, maar ik was de oudste." Hij trok zijn schoenen, jas en shirt uit. ,,Om zo min mogelijk weerstand te hebben. En toen rende ik het water in."

Ten Broek zag dat de vrouwelijke bestuurder de deur al 10 centimeter had open gekregen. Ze had ook nog 20 centimeter lucht. ,,Ik heb onmiddellijk die deur opengemaakt, zodat zij eruit kon."

Kind

Ook het kind van een jaar of 3, 4 redde hij uit de auto. ,,De moeder maakte het op het eerste gezicht prima en het kind begon meteen te huilen, dus dat vond ik ook een goed teken. Ik heb het kind aan de vrouw gegeven." Omstanders hulden de drenkelingen in handdoeken. ,,Er waren zelfs van die gouden zeilen om warm te blijven." De Amersfoorter zegt als zwemmer wel een beetje aan koud water te zijn gewend. ,,En het water zal best koud zijn geweest, maar ik zat zo vol met adrenaline dat ik er niets van heb gevoeld."

Wedstrijd

En toen moest er ook nog worden gezwommen. ,,Ja. Onze chauffeur heeft alles met de politie afgehandeld. Ik ben met een andere auto met leden van onze club doorgereden naar het zwembad. Ze kwamen daar toevallig ook net langs." In het bad probeerde de zwemmer van ZPC Amersfoort zijn focus voor de wedstrijd te pakken. ,,Maar eigenlijk interesseerde het me niets meer. Dat ik twee mensen heb kunnen redden, vind ik veel belangrijker." Toch vist hij een bronzen medaille uit het Veenendaalse bad. ,,Maar ook dat doet me niet zo veel."

Zaterdagavond is Milan ten Broek de held op de Facebookpagina van zijn vader Serge, die meldt trots te zijn op zijn zoon. De reacties hierop zijn eensluidend: Milan is een held. ,,Dat vind ik wel grappig, maar ik was veel blijer toen ik zag dat de vrouw en het kind oké waren. Daardoor kan ik nu vrij relaxt thuis alle reacties lezen." En vindt hij zichzelf ook een held? ,,Ach, ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen."