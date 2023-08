Zwemmers opgelet: waterschap waarschuwt voor blauwalg in Strijkviertelplas

Bewustelo­ze zwemmer uit het water gehaald in Houten, persoon ter plekke overleden

Hulpdiensten zijn woensdagmiddag massaal uitgerukt naar de Rietplas in Houten. Daar is een zwemmer bewusteloos uit het water gehaald. Er werd meteen gestart met reanimeren, maar dit mocht niet baten. De zwemmer is ter plekke overleden.