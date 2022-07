Zwemmers trotseren Utrechts grachtwater voor het goede doel

update Tweede brand in één week bij papier en plastic recycling­be­drijf in Utrecht

In het recyclingbedrijf Veolia Papier & Plastics Recycling B.V. aan de Proostwetering in Utrecht is vandaag voor de tweede keer in één week brand ontstaan. Inmiddels is de brand onder controle, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

8 juli